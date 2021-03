Bénéfice stable pour Elia en 2020

La dette financière nette a augmenté d'1,94 milliard d'euros pour s'établir à 7,46 milliards alors qu'Elia Group a investi plus d'un milliard d'euros en 2020 dans le but d'intégrer de plus en plus les énergies renouvelables et d'améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau. Les filiales du groupe ont emprunté à plusieurs reprises "avec succès" sur le marché des capitaux d'emprunt, notamment à travers des financements verts, ce qui a permis de réduire le coût moyen de leur dette.