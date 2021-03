Le défenseur de Manchester City Ruben Dias comparé à Vincent Kompany: «Vous ne pouvez pas le remplacer»

Ruben Dias s’est imposé comme l’un des titulaires indiscutables du côté de Manchester City cette saison. Quand on performe comme cela dans la défense de Manchester City, on est comparé aux plus grands et dans ce cas-ci à Vincent Kompany.

Dans une interview à BT Sport, Dias explique qu’il regardait beaucoup de matches de Premier League de joueurs comme Ferdinand, Vidic, John Terry ou encore Vincent Kompany.

« Les gens me comparent à Vincent et je comprends pourquoi ils font cela mais honnêtement, vous ne pouvez pas remplacer Kompany après tout ce qu’il a fait pour ce club », confie le défenseur portugais.