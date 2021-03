Wallonie: les +65 ans vont commencer à être vaccinés dès la semaine prochaine dans certains centres

Nous espérons passer dans une phase de la vaccination où peut vacciner beaucoup plus de gens. Pour ça, la décision autour d’AstraZeneca est une bonne nouvelle à ce titre. Ce vaccin n’a jamais été ‘mauvais’ pour les personnes âgées mais on n’avait pas assez de données pour connaître ses effets, désormais, on les a. Et son efficacité est très bonne ! », a confirmé Yvon Englert, délégué général coronavirus pour la région wallonne, interrogé ce matin par Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

« Ca va permettre d’améliorer notre capacité de vaccination en Wallonie. On va donc pouvoir passer à la phase 1B, pour le grand public de plus de 65 ans ou avec comorbidités. Dès la semaine prochaine, on pourrait déjà démarrer cette phase-là dans certains centres. Une grande partie des autres sera prête le 15 mars. Et puis, sans doute, l’un ou l’autre auront des retards… »