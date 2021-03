Fagnes: le cycliste qui avait bousculé une fillette condamné à un euro symbolique d’indemnisation

Le tribunal correctionnel de Verviers a accordé, mercredi, la suspension du prononcé au cycliste, né en 1959, qui avait fait tomber une fillette de 5 ans alors qu’elle se promenait dans les Fagnes avec sa famille le 25 décembre. Le 26 décembre dernier, un père a porté plainte à l’encontre d’un cycliste qui avait renversé sa fille, âgée de 5 ans, alors la famille se promenait le 25 décembre 2020, dans les Fagnes. La scène, filmée par le père de la fillette avait été diffusée sur les réseaux sociaux. La vidéo avait provoqué un véritable emballement. Suite à cela, le parquet avait lancé un appel à témoins. Le cycliste s’était présenté le lendemain, le 27 décembre, au commissariat de la zone de police Vesdre où il avait été privé de liberté durant une nuit avant de se voir remettre une citation à comparaitre, le 3 février.

Lors de cette audience, il avait expliqué qu’il n’avait nullement l’intention de faire chuter et de blesser cette petite fille de 5 ans. «Quand j’ai quitté mon domicile et que je me suis mis en route, il n’y avait presque personne. C’est uniquement sur cette portion, d’environ 1km, à proximité de la Baraque Michel, qu’il y avait pas mal de piétons. J’ai freiné, j’ai adapté ma vitesse et j’ai actionné mon klaxon de 120 décibels», avait détaillé le prévenu qui assurait que sans une glissade sur l’extrémité du chemin enneigé, il avait assez de place pour passer sur la droite.

«A hauteur de la petite fille, j’ai senti que ma roue arrière glissait. Pour éviter la chute je me suis rééquilibré en faisant un mouvement du genou. J’ai senti que j’avais effleuré la petite fille mais je ne me suis pas rendu compte immédiatement qu’elle était tombée», avait poursuivi le sexagénaire. Ce n’est qu’en voyant le visage et l’expression du papa de la fillette, qui avait filmé la scène, que le cycliste percuta. «Le papa m’a saisi par les épaules et a poussé des cris. Je me suis excusé en lui indiquant que je ne l’avais pas vue (la fillette, NDLR). Comme il était menaçant, j’ai poursuivi ma route quand j’ai vu que la petite s’était relevée et qu’elle n’était pas blessée».