Avec 4 buts et 3 passes décisives, Romelu Lukaku est élu joueur du mois en Serie A (vidéo)

Si l’Inter pointe au sommet de la Serie A et a réussi à déloger son rival milanais, c’est en partie grâce au sens du but de Romelu Lukaku. Avec quatre buts et trois passes décisives, le Diable rouge vient de recevoir une récompense : le trophée du joueur du mois de février en championnat.

Depuis le début de la saison, Romelu Lukaku a inscrit 18 buts en championnat et pointe à la 2e place du classement des buteurs derrière Cristiano Ronaldo (20 buts).