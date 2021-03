Vaccination: vers un reset de la stratégie?

La Belgique rame, rame, rame pour atteindre son rythme de croisière alors que la phase 1B de la campagne de vaccination (pour les personnes dites « à risque » et âgées de plus de 65 ans) devrait démarrer le 8 mars. Et que la phase 1A (pour le personnel de santé de première ligne) traîne la patte. Une conférence interministérielle santé, qui rassemble les ministres de la Santé du pays se penchera ce mercredi après-midi sur l’organisation de la campagne de vaccination contre le coronavirus, après un avis rendu mardi par le Conseil supérieur de la santé.

Lire aussi Bugs informatiques, couacs à répétition...: les mauvais choix du plan de vaccination « Il faut faire les choses de manière plus rapide et plus efficace, c’est clairement possible. Il faut basculer à une vaccination 7 jours sur 7, faire des séances de rattrapages, pour vacciner dès maintenant les personnes âgées de plus de 65 ans hors des maisons de repos », a expliqué Catherine Fonck (CDH), interviewée sur Matin première ce mercredi.

« On ne peut pas continuer à s’obstiner dans un modèle qui ne convient pas », insiste la députée fédérale. Elle propose de revoir la stratégie d’invitations de la campagne de vaccination et de baser celles-ci sur inscription volontaire, et sur l’âge uniquement en termes de priorité.