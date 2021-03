La pépite du FC Bruges Noa Lang dans le collimateur de l’AC Milan

« Noa Lang est un joueur spécial ! On aurait pu rester à l’Ajax, ils lui ont proposé un nouveau contrat. Mais Noa a maintenant 21 ans et est trop bon pour s’asseoir sur le banc et attendre le bon moment. Nous avons donc décidé de chercher ailleurs », a commenté Bart Baving, son agent, à Calciomercato.

Douze buts et neuf passes décisives : voilà les statistiques complètement folles de Noa Lang avec le FC Bruges cette saison. Le jeune Néerlandais a mis la Pro League à ses pieds mais semble déjà attirer le regard des plus gros clubs européens.

« Il y avait plusieurs clubs intéressés par lui venant d’Espagne, d’Italie, d’Angleterre et d’Allemagne. Mais le plus important pour nous à ce stade de sa carrière est qu’il y a les trois facteurs les plus importants pour prendre la bonne décision : le timing, la confiance et l’appréciation. »