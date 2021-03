Ryanair - Ryanair réitère son appel à réduire les taxes d'atterrissage dans les aéroports belges

Le protocole d'accord social est l'aboutissement de négociations longues de neuf mois. Il prévoit notamment la mutation de 50 contrats à durée déterminée en CDI et l'obtention pour les travailleurs de 19 jours de repos compensatoire. En échange, le syndicat chrétien a accepté une réduction salariale de 8%, que Ryanair qualifie de "modeste" et qui ne concerne que les plus hauts salaires du personnel de cabine.

La compagnie se félicite que cet accord, "portant sur des économies de coûts, des améliorations de productivité et la protection de l'emploi" et d'une portée de quatre ans, a été accepté par ses collaborateurs basés en Belgique. Il lui permet d'adapter son fonctionnement pendant la crise du Covid-19, ouvrant ainsi la voie à une reprise lorsque l'activité reviendra à la normale dans les années à venir, avance le transporteur à bas coûts.