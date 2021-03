Allemagne: la Bundesbank affiche un résultat nul en 2020, première depuis 1979

La banque fédérale allemande aura été le plus gros acheteur net de titres publics et privés en zone euro l'an dernier, avec un total de 221 milliards, principalement via le programme d'urgence "PEPP" lancé en mars 2020 par la BCE pour affronter la crise du Covid.

La banque centrale européenne veut ainsi garantir de bonnes conditions de financement dans l'économie partout dans la zone euro.

Par ailleurs, les banques, auxquelles ces titres ont été rachetés, ont pour une bonne part laissé leurs liquidités dormir au guichet de la banque centrale, où elles ont été taxées au taux négatif de 0,50%, au lieu de les distribuer dans l'économie.

Si la Bundesbank anticipe qu'elle va continuer de percevoir pendant longtemps des produits d'intérêts faibles sur son portefeuille de titres ramassés sur le marché, les taux négatifs prélevés sur les dépôts finiront eux par se transformer en charges d'intérêts une fois que la BCE aura relevé ses taux directeurs. "Pour cela, il est nécessaire de faire des provisions comptables", a expliqué M.Weidmann.

La Bundesbank s'attend pour l'année en cours à "une nouvelle augmentation de la provision pour risques, d'autant plus qu'aucun changement fondamental de la situation de risque n'est attendu", conclut le banquier central.