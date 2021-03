João Klauss a déjà séduit Sclessin: l’attaquant brésilien du Standard a été élu joueur du mois par les supporters!

Depuis le début de son prêt (d’un an et demi), l’avant brésilien a su répondre aux attentes placées en lui. Trois roses plantées et trois passes décisives délivrées en seulement neuf rencontres disputées, l’ancien de Grêmio a montré qu’il pouvait être le buteur que les Liégeois cherchaient depuis le départ de Renaud Emond. Mais, au-delà de son efficacité redoutable, Klauss a affiché une combativité à toute épreuve, comme lorsqu’il s’est retrouvé aux abords de son propre rectangle pour récupérer le cuir durant le Clasico, après une perte de balle de Mehdi Carcela. Une attitude de guerrier qui rappelle celle du Gaumais et qui lui a valu d’être récompensé par les fans des rouches.

Chaque mois, ceux-ci peuvent voter pour le meilleur joueur liégeois. En février, c’est le buteur brésilien qui a été couronné. Une belle manière pour les supporters de montrer qu’ils ont déjà adopté l’offensif prêté par Hoffenheim.