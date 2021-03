Avant le choc de ce jeudi en Coupe de Belgique, revivez les deux finales entre le Standard et le Club de Bruges (vidéos)

Rappelez-vous, c’était il y a trois ans seulement. En pleine lutte pour une place en Playoffs 1, les Rouches recevaient le leader autoritaire du championnat (déjà à l’époque), le Club de Bruges. Les hommes de Sà Pinto ont livré une prestation exceptionnelle lors de la manche aller, avec notamment un triplé de Renaud Emond. Les Liégeois l’avaient emporté 4-1, mais s’étaient inclinés 3-2 au Jan Breydelstadion. Un résultat qui leur avait toutefois permis d’accéder à la finale, qu’ils avaient remportée face à Genk. C’était la huitième et dernière (pour le moment, en tout cas) Coupe de Belgique remportée par les principautaires.

Les affiches entre le Standard et le Club de Bruges en Coupe de Belgique donnent souvent lieu à des rencontres très animées. Les deux dernières en date ont livré un joli spectacle, avec pas moins de cinq buts inscrits dans chacune !

Le Standard sauve sa saison avec la Coupe en 2016

Deux ans plus tôt, les Liégeois avaient déjà affronté les Brugeois dans cette épreuve. Mais, cette fois-là, c’était en finale. Après avoir raté les Playoffs 1, les hommes de Yannick Ferrera devaient absolument remporter un trophée pour calmer les ardeurs des supporters liégeois. Et c’est ce qu’ils ont fait en s’imposant en finale de la Croky Cup, au nez et à la barbe d’un certain… Michel Preud’homme, alors coach des Blauw en Zwart.