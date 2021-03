David Goffin passe facilement au deuxième tour à Rotterdam (vidéo)

Il s’agissait du sixième affrontement entre Goffin et Struff. Le Liégeois avait remporté les trois premiers duels en 2014 et 2016 à Metz et en 2018 au 3e tour de l’US Open. Goffin avait ensuite perdu les deux dernières rencontres en 2019 à Barcelone et en 2020 à Cincinnati.