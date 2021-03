Carlos et Carole Ghosn renouvellent leurs accusations dans un livre

En l'accusant de malversations, Nissan "a voulu se défaire d'un symbole et de la mainmise française sur l'Alliance" avec Renault, accuse de nouveau le Franco-libano-brésilien. Et l'Etat français "a voulu faire un exemple et a sacrifié le +soldat Ghosn+" pour "ne pas exploser l'Alliance" Renault-Nissan.

Depuis son départ, Renault serait dans un "marasme absolu" et sous la "mainmise de l'Etat". M. Ghosn réclame la levée de la demande d'arrestation d'Interpol dont il fait l'objet et qui l'empêche de quitter le Liban. "Il existe trois critères pour lesquels Interpol peut lever son mandat d'arrêt international: si je leur prouve que mon affaire est politique, que les droits de l'homme ont été violés et que le dossier ne relève pas de la justice. Or je réponds aux trois", avance-t-il.

M. Ghosn est aussi concerné par plusieurs enquêtes judiciaires en France, portant notamment sur des soupçons d'abus de biens sociaux chez Renault et la filiale néerlandaise de Renault-Nissan, RNBV.

En son absence, un procès est en cours à Tokyo pour juger l'ancien responsable juridique de Nissan, l'Américain Greg Kelly. Deux Américains accusés d'avoir aidé M. Ghosn à s'enfuir de Tokyo ont également atterri mardi au Japon après leur extradition des Etats-Unis.

A Istanbul, où l'homme d'affaires avait effectué une correspondance, trois ressortissants turcs ont été condamnés fin février à quatre ans et deux mois de prison pour leur rôle dans son exfiltration.