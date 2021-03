Uccle: un nouveau quartier à Calevoet

Pour la réalisation de ce projet, les promoteurs Cores Development, Life et Miix ont établi un master plan proposant un projet mixte composé de 250 appartements et penthouses qui prévoit également différentes autres fonctions au bénéfice des habitants du quartier, telles qu’une crèche et des surfaces destinées aux professions libérales. Bogdan & Van Broeck, le bureau de l’ancien maître architecte flamand Leo Van Broeck, et Polo Architects sont en charge de la conception de ce futur quartier comprenant d’amples espaces verdoyants (près de 70 % du terrain) et dont l’accès aux voitures sera limité.

Les immeubles de bureaux d’origine seront remplacés par de plus petits immeubles implantés en damier sur le site et seront entourés d’arbres et de verdure. Cet aménagement favorisera l’infiltration de l’eau pluviale dans le sol et l’accessibilité pour l’ensemble du site pour les piétons et les cyclistes. Un sentier historique sera même réhabilité et assurera la transition de la ville à la nature. Le projet a été présenté aux habitants du quartier lors d’une séance numérique.