Certificat de management public: les syndicats quittent la table des négociations

Les organisations syndicales CGSP, CSC et SLFP indiquent mercredi avoir quitté la table des négociations dans le cadre de la révision du certificat de management public (CMP) en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils dénoncent "le mépris" des gouvernements wallon et francophone.

Par Belga