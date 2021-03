Des chiens pour détecter le coronavirus auprès de footballeurs: une solution pour les matches et les festivals? (Photos)

D’après ce procédé, les chiens doivent traquer le coronavirus à l’aide d’échantillons de transpiration. Lors de la phase test, les footballeurs ostendais plaçaient des compresses stériles sous leurs aisselles. Les serviettes de sueur étaient ensuite placées dans des pots. Le chien renifleur passe à proximité de ces pots et s’assied si l’un d’entre eux est problématique. A chaque fois, deux chiens étaient utilisés afin de garantir la fiabilité.

L’équipe de football du KV Ostende a collaboré pendant plusieurs mois à un projet pilote étudiant la possibilité de détecter une contamination au coronavirus à l’aide de chiens. Les résultats du projet auquel ont pris part la Pro League et la société de gardiennage K9 Detection ont été présentés mercredi à Bredene. Il en ressort que les chiens renifleurs peuvent détecter les contaminations au coronavirus plus rapidement qu’un test PCR. Cette méthode pourrait être appliquée aux spectateurs lors des matchs de football ou lors de festivals.

Les résultats de cette première phase sont prometteurs. Les personnes contaminées sont détectées de 5 à 10 jours plus tôt que pour un test PCR. « Dans 99,5 % des cas, nos résultats correspondaient à ceux des tests PCR. Comme les chiens repèrent plus rapidement une contamination, nous pouvons aussi éviter toute épidémie au sein de l’équipe », explique Johan Weckhuyzen, de K9 Detection.

Cet appui canin est en outre plus agréable pour les footballeurs. « Les joueurs ne doivent pas redouter la sensation désagréable de l’écouvillon. Les échantillons ne sont pas contagieux puisque il n’y a en principe pas de virus dans la transpiration », ajoute M. Weckhuyzen. Les chiens doivent en effet détecter des matières organiques de dégradation issues de l’infection, et qui ne présentent plus de caractère viral.