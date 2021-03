Formule 1: l’Aston Martin de Sebastian Vettel est avancée

Plus de 60 ans après les quelques apparitions de la DBR4 (4 GP) et de la DBR5 (un seul !) en 1959 et 1960, aux mains de Roy Salvadori, Carroll Shelby et Maurice Trintignant, Aston Martin est donc de retour en Formule 1 par la grâce du très déterminé homme d’affaires canadien qui, après avoir mis le temps et les moyens nécessaires à faire de son fils Lance Stroll un bon pilote de course, s’est donc employé à réunir ses deux acquisitions pour en faire une nouvelle écurie de F1 qui, pour l’occasion, accueille en outre le quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Côté technique, et un peu dans la même veine que ce que vivent les autres écuries, on aura donc en piste une copie quasi conforme de la Racing Point de l’an dernier, celle que l’on avait appelée la « Mercedes rose », si ce n’est qu’elle a bien sûr revêtu la mythique robe verte du constructeur britannique, et que l’équipe technique qui l’entoure promet bien sûr « quelques améliorations, en particulier au niveau de l’aérodynamique », comme l’ont annoncé également les autres teams.

Assez pour donner le sourire à Sebastian Vettel qui, après six saisons et une fin de collaboration très compliquée chez Ferrari, ne cache pas son envie de rebondir et de démontrer qu’il n’est pas le « mec fini » qu’il avait donné l’impression d’être aux côtés de Charles Leclerc. Très attendu par l’équipe pour la grande expérience qu’il a accumulée en 14 saisons de F1, et ragaillardi par un hiver calme – « passé en famille, à profiter des enfants, vu que comme pour tout le monde, il n’y avait pas trop d’occasions de bouger », dit-il dans un sourire –, Sebastian Vettel a débarqué à Silverstone – au siège de l’écurie – avec de belles ambitions.

« Un moment que je pensais à ce nouveau projet »

« L’équipe a déjà fait ses preuves avec des ressources pourtant limitées, et je m’attends donc à ce qu’il en aille toujours ainsi », a poursuivi le quadruple champion du monde, en faisant ainsi allusion à la limite budgétaire désormais introduite en F1, et qui pourrait avoir pour effet d’un peu resserrer les écarts entre les équipes. « Pour le reste, je vous confirme mon impatience, car comme vous le savez, je n’ai pas vécu une grande saison l’an dernier. Et plus j’approchais de la fin, plus je pensais à la suivante. C’est vrai que ce nouveau projet me trottait en tête depuis un moment, et je suis donc ravi d’enfin voir les choses se concrétiser », conclut Vettel qui prendra part ce jeudi au « déverminage » de l’AMR21.

À ses côtés, Lance Stroll, qui entame mine de rien sa cinquième saison déjà de F1, et qui n’a pas été ridicule l’an dernier (une pole en Turquie et deux 3e places à Monza et à Sakhir), entend bien « poursuivre mon développement et précisément bâtir sur cette pole et ces deux podiums, tout en apprenant certainement beaucoup de choses au contact de Sebastian. »