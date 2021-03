Le coronavirus accélère le passage à la banque numérique

La banque numérique, qui permet aux clients de choisir où et quand effectuer des opérations bancaires, a pris son essor ces dernières années, souligne Febelfin sur la base d'une étude d'Ivox. Environ 90% des Belges disent utiliser les services bancaires via ordinateurs, contre 71% via une application. Les nouveaux canaux de communication, comme les appels vidéo et les fonctions de chat, sont également de plus en plus courants.

Plus d'un Belge sur dix (13%) déclare d'ailleurs utiliser plus souvent les services bancaires numériques depuis la crise du coronavirus.