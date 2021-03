Le portier du Standard Arnaud Bodart avant le quart de finale de Coupe de Belgique: «À Bruges, ils parlent et s’engueulent...»

« On se retrouve dans une situation qu’on a déjà connue cette saison », dit-il. « Peut-être n’a-t-on pas suffisamment appris de nos erreurs. Il faut repartir de l’avant, de manière positive, parce que le négatif appelle le négatif. On ne reviendra de toute façon pas en arrière… »

C’est devant lui qu’Arnaud Bodart veut regarder, avec ce quart de finale avant lequel, dit-il, « on a tous un travail à faire sur nous-mêmes ». Explications : « C’est difficile à faire depuis mon but, mais j’ai l’impression d’être un des seuls à repositionner mes équipiers, les encourager, donner de la voix. Si deux ou trois autres pouvaient suivre, cela ferait du bien. Je me souviens du match perdu à Bruges à la fin du mois de janvier. Sur le terrain, les joueurs flandriens parlaient constamment et s’engueulaient même parfois, pour la bonne cause. C’est ce point-là qu’on doit travailler. Quand tout tourne, vous nous entendez. Mais dès qu’un joueur se sent moins bien, il se dit sans doute qu’il n’est pas à même de parler. Si, au contraire ! Dans le noyau, on compte sur tout le monde. Le fait de s’encourager, de s’entraider, ça va permettre de ramener la confiance… »

Si, malgré leur vécu, des éléments comme Laifis et Cimirot n’ont jamais été de grands bavards, Joao Klauss affiche, lui, la bonne attitude. « C’est vraiment, à l’heure actuelle, le leader sur le terrain, celui qui montre la voie alors qu’il devrait être encore en période d’adaptation », confie Bodart. « Dans mon but, j’ai cette frustration de ne pas toujours pouvoir le faire. À partir d’aujourd’hui, tout le monde au Standard doit parler, comme ils le font tous à Bruges… »