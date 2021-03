David Goffin poursuit sur sa lancée: «On continue sur la même dynamique»

« Ce fut un bon match », s’est-il réjoui. « J’ai bien joué et j’ai surtout très bien retourné. Je ramenais beaucoup de ses premières balles et j’étais agressif dès les premières frappes. J’ai vraiment été solide. Même s’il a pu me breaker à 4-3 pour revenir 4-4 à la faveur de nouvelles balles, je suis resté calme pour enchaîner par deux bons jeux dans la foulée. Et j’ai pu enfoncer le clou dès le début du deuxième set, remportant un jeu difficile pour filer à 2-0 alors qu’il avait hérité d’une balle de break. Derrière, je fais même 3-0 pour tuer le match. Ensuite, je peux complètement me libérer et cela fait du bien ».

« Ce n’était pas facile d’effectuer la transition après Montpellier. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour profiter », a-t-il poursuivi. « J’ai d’ailleurs l’impression que de dimanche à aujourd’hui, c’est passé en un claquement de doigts. J’ai voyagé lundi, j’ai fait deux entraînements d’une heure mardi à Rotterdam afin de m’acclimater, et aujourd’hui j’étais déjà à pied d’œuvre. Mais parfois, c’est bien d’enchaîner rapidement par un nouveau match, surtout quand on se sent bien. On n’a pas trop le temps de réfléchir et on continue sur la même dynamique. Et c’était le cas ici. »