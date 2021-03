Coupe de Belgique: Eupen écarte Gand et se qualifie pour le dernier carré

Une confiance que le RSCA a lui retrouvé après sa victoire 1-3 dans le Clasico dimanche au Standard. Les Bruxellois, toujours dans la lutte pour les Playoffs 1, voudront poursuivre leur aventure en Coupe pour s’assurer un ticket européen.

Jeudi, Genk recevra Malines à 18h. En soirée, l’affiche des quarts de finale mettra aux prises le Standard et le Club de Bruges à 20h45. En crise et distancés dans la course aux playoffs, les Liégeois voudront se réveiller face à une formation brugeoise toujours touchée par le coronavirus. Les ’Blauw & ; Zwart’, dont le match face à Gand a été reporté dimanche, ont cependant récupéré des forces vives avec le retour à l’entraînement mardi de Noa Lang, Hans Vanaken, Stefan Denswil et Matej Mitrovic, tandis que Philippe Clement, touché par le covid comme l’ensemble de son staff, retrouvera le banc brugeois jeudi.

Les ’Rouches’, de leur côté, auront une revanche à prendre par rapport à leur défaite dans le Clasico contre Anderlecht dimanche.