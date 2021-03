Bientôt le congé pour deuil allongé à dix jours?

Cela fait déjà dix-huit ans que la Chambre étudie la manière d’étendre le congé à prendre à la suite d’un deuil dans la famille. C’est Franck Vandenbroucke, déjà aux Affaires sociales, qui avait alors demandé à la Commission ad hoc de se pencher sur le sujet. Aujourd’hui, un consensus semble enfin s’instaurer pour que ce congé (appelé le petit chômage) passe de trois à dix jours suite au deuil d’un parent ou d’un enfant. Un drame qui, selon une étude de La ligue des Familles, touche 7.000 familles dans notre pays, tandis que près de 1.000 enfants (ou jeunes de 0 à 25 ans) perdent chaque année la vie prématurément. Voilà qui mérite ce que les députés appellent « une reconnaissance de la société ».

C’est ce qui a poussé la commission des Affaires sociales à convoquer ce mercredi après-midi une série d’acteurs pour déterminer la manière de mettre ce congé en application. Faut-il y inclure les cohabitants, les enfants des familles recomposées, les frères et sœurs, les grands-parents ? Qui va payer la note, de l’employeur ou de l’Assurance sociale car il faut que les indépendants soient concernés ? Quand faudra-t-il prendre ce congé ? Trois jours avant l’enterrement et le reste dans un délai d’un an ou de trois ans ? Le deuil varie, en effet, d’une personne à l’autre et survient souvent à des dates clés. Faut-il donc allonger ce délai de dix jours ? Faut-il aussi prévoir le retour au travail, et avec quelle aide ? La Ligue des Familles insiste encore sur une prolongation dans le temps de l’allocation de transition à laquelle ont droit les parents qui perdent leur conjoint (2 ans aujourd’hui) ou encore un meilleur remboursement des séances de soutien psychologique. Il est temps de décider !