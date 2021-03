Le gouverneur de New York ne «démissionnera pas», malgré les accusations de harcèlement sexuel

« Je n’ai pas été élu par des politiques, j’ai été élu par les habitants de l’Etat de New York, je ne démissionnerai pas », a déclaré M. Cuomo, dont le troisième mandat expire fin 2022.

Accusé de harcèlement sexuel et appelé à démissionner par un nombre croissant d’élus, le gouverneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo a affirmé mercredi qu’il ne « démissionnerait pas », pour sa première apparition publique depuis les premières allégations.

La voix parfois étranglée, le gouverneur démocrate de 63 ans, qui dirige l’Etat depuis 2011, et est l’un des plus puissants gouverneurs américains, a dit « s’excuser profondément » pour avoir blessé certaines femmes. Mais il a estimé « n’avoir jamais rien fait dans ma carrière dont j’ai à avoir honte ». « Je ne savais pas du tout à l’époque que je mettais quiconque mal à l’aise. Jamais je n’ai voulu offenser quiconque, blesser quiconque, ou faire souffrir quiconque. Je me sens horriblement mal que ces personnes aient été blessées, aient souffert de ces interactions ».