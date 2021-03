Kim Clijsters va effectuer son retour à la compétition à Miami

Absente des courts depuis le 2 septembre dernier et sa défaite - la troisième en trois matches depuis son « Kimback » - au premier tour de l’US Open face à la Russe Ekaterina Alexandrova, Kim Clijsters va retrouver la compétition au tournoi de Miami (24 mars au 4 avril), où elle s’était imposée en 2005 et 2010. Partie vivre avec sa famille dans le New Jersey depuis l’été dernier, la Limbourgeoise, 1.054e joueuse mondiale, a reçu une invitation de la part des organisateurs floridiens. Mais forcément, comme lors de ses trois précédents tournois, elle risque d’hériter d’un tirage au sort compliqué (Muguruza à Dubaï, Konta à Monterrey et Alexandrova à Flushing Meadows).

À voir aussi quel rythme elle aura dans les jambes après six mois et demi sans match officiel et des pépins physiques (abdos) dont on ignore s’ils sont totalement guéris.

Reste que, pour sa troisième carrière sur le circuit WTA, elle va tout faire pour au moins remporter un match. Et plus si affinités.