Timon Wellenreuther décisif pour Anderlecht en Coupe de Belgique: «On veut aller en finale»

Auteur d’une prestation cinq étoiles dans le quart de finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et le Cercle de Bruges (1-0), Timon Wellenreuther s’est montré décisif en réalisant de nombreux arrêts sur sa ligne de but. « C’est toujours important pour la confiance d’un gardien de but de réaliser de bonnes performances », réagissait l’homme du match au micro de RTL Sport.

« On prend chaque rencontre de la même manière », ajoutait-il avec satisfaction. « Quant à mes arrêts, je suis là pour ça. Même si ce ne fut pas simple ce soir, on garde de la confiance car les résultats sont là. Bref, cela va de mieux en mieux. On veut gagner tous les matches et aller en finale ».