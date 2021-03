Vincent Kompany après la qualification d’Anderlecht pour les demi-finales de la Coupe de Belgique: «On s’est accroché»

Les deux premiers demi-finalistes de la Coupe de Belgique sont connus : après Eupen, qui a sorti La Gantoise en début de soirée (1-0), Anderlecht a éliminé le Cercle de Bruges sur le même score. Lukas Nmecha a inscrit l’unique but de la rencontre à la 12e minute de jeu. Quant à Timon Wellenreuther, il a multiplié les arrêts décisifs sur sa ligne de but. « Je savais que ce ne serait pas simple. On sortait d’un Clasico où on a beaucoup donné », analysait Vincent Kompany au micro de RTL Sport.

Concrètement, on a eu droit à un RSCA à deux visages : dominateur et séduisant avant le repos mais fébrile par la suite. « Je pense qu’on a abordé ce match d’une bonne manière », reprenait le coach du Sporting. « On était suffisamment dangereux pour marquer un but et se créer d’autres occasions. Mais on a connu une chute physique après la pause. C’est rare chez nous. On s’est toutefois accroché, tout en se créant quand même de nouvelles grosses opportunités. Mais c’est vrai, l’adversaire a aussi eu pas mal d’occasions ».

Après le succès au Standard, il s’agit donc d’un second succès important, cette fois en Croky Cup donc. « On a joué un match physiquement et émotionnellement très intense dimanche dernier. Et on a misé sur la continuité ce mercredi soir avec une équipe quasiment inchangée. On était un peu plus lourd que d’habitude, mais on n’a pas encaissé de but et on est passé ».