Anderlecht: «J’apprécie ce système avec un deuxième attaquant», avoue Lukas Nmecha (vidéo)

Anderlecht n’aura eu besoin que d’un but pour écarter le Cercle de Bruges et rejoindre le dernier carré de la Coupe de Belgique. Ce mercredi, Lukas Nmecha, l’attaquant des Mauves, a de nouveau enfilé son costume de buteur. « Le goal sur la passe de Sambi Lokonga ? On a beaucoup travaillé ces ballons en profondeur ces dernières semaines », expliquait-il. « J’apprécie ce système avec un deuxième attaquant à mes côtés. J’espère qu’on confirmera dimanche contre Malines. Il va falloir bien récupérer car, comme au Standard, j’ai pris pas mal de coups. »