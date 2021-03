Perte record pour Brussels Airlines, qui s'attend à une année 2021 "difficile"

Brussels Airlines venait de se restructurer et avait pourtant bien débuté 2020, avec des bons mois de janvier et février mais la pandémie a par la suite quasi paralysé le trafic aérien. Fin mars, le transporteur aérien décidait d'immobiliser sa flotte pendant 12 semaines en opérant uniquement des vols de rapatriement et de fret. Depuis le redémarrage en juin, Brussels Airlines a terminé chaque semaine avec des opérations positives en termes de trésorerie, c'est-à-dire a réussi à couvrir toutes les dépenses liées aux vols avec les recettes correspondantes. "Néanmoins, les coûts fixes tels que les prêts d'avions, les dépenses au niveau du personnel, les loyers, etc. restent et ne sont pas couverts par le nombre très restreint de vols", explique la compagnie, qui a souffert de la seconde vague du Covid-19 après un été pourtant prometteur.