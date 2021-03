Un nouveau visage chez les Diables rouges? Un espoir français contacté pour rejoindre l’effectif de Roberto Martinez

Avec l’Euro qui se profile dans un peu moins de 100 jours, c’est bientôt l’heure de la préparation pour les Diables rouges qui disputeront trois matches de qualification pour le Mondial 2022 à la fin mars (pays de Galles le 24, la République Tchèque le 27 et la Biélorussie le 30). Une belle occasion pour Roberto Martinez de peaufiner son noyau, mais aussi d’intégrer peut-être de nouveaux visages. Si ces dernières semaines était évoquée l’arrivée du belgo-néerlandais Pascal Struijk, un autre joueur pourrait bien changer d’allégeance nationale.

D’après nos confrères de Sport/Foot Magazine, Adrien Truffert est une piste explorée par l’Union belge. Le défenseur de 19 ans est né à Liège, mais a quitté la Belgique à trois mois. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Rennes et a joué sous le maillot de l’équipe de France dans les sélections jeunes (6 matches en U18, 8 en U19 et 2 en U21). Le latéral gauche de Rennes, où il vient de prolonger jusqu’en 2025, aurait été contacté par la fédération en début de semaine.

Son profil a en tout cas de quoi intéresser Martinez, qui prépare l’avenir de l’équipe nationale. Le sélectionneur fédéral a d’ailleurs récemment révélé qu’il suivait plusieurs joueurs. « Avec Pascal Struijk, il y a encore deux ou trois joueurs que nous essayons d’attirer, mais je ne dirai pas les noms » avait déclaré Martinez à la RTBF en début de semaine. « Ils jouent à des positions où nous avons besoin de développer des jeunes joueurs plus rapidement qu’à d’autres postes. Parce que je ne veux pas que nous nous retrouvions dans des situations où nous perdons un ou deux joueurs et où tout d’un coup nous paniquons et nous devons les remplacer en urgence. »