La F1 prend l’accent russe avec la Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin (photos)

La nouvelle Haas a été présentée ce jeudi matin. Et avec sa robe blanc-bleu-rouge, on y distingue clairement l’emprise russe voulue par le (riche) papa de Nikita Mazepin, équipier de Mick Schumacher.

On sait qu’à partir de cette année, les écuries de Formule 1 vont être limitées dans leurs dépenses. À condition bien sûr que la FIA parvienne à bien contrôler cela… En attendant, cette louable décision a pour vertu de (tenter de) resserrer les écarts entre les différentes écuries. Moins de 24 heures après la présentation de l’Aston Martin qui fleurait bon les moyens dont dispose son propriétaire Lawrence Stroll, l’écurie Haas a en revanche assuré le service minimum pour présenter sa nouvelle monoplace à bord de laquelle embarqueront les jeunes Mick Schumacher (21 ans) et Nikita Mazepin (22 ans) : quelques photos via tweeter, et hop !, l’affaire était faite.

Un drapeau russe sur roues Même si l’écurie bat toujours pavillon américain, on a cependant été frappé par la nouvelle robe de la monoplace baptisée VF-21 à dominante blanc-bleu-rouge qui fait largement penser au drapeau russe. Un étonnement vite dissipé quand on sait que derrière ces nouvelles couleurs se cache (à peine) le père de Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin, richissime homme d’affaires russe à la tête du groupe chimique Uralchem, dont la division (spécialisée dans la potasse) Uralkali apparaît sur les flancs de la monoplace.

D’aucuns interprètent cela comme le dernier pas vers le rachat de l’écurie par Dmitry Mazepin, qui s’offrirait ainsi enfin le jouet (mais un peu moins beau tout de même) qu’il convoite depuis 3 ans au moins : une écurie de F1. En 2018, on se souvient qu’il s’était opposé à Lawrence Stroll dans le rachat de l’écurie Force India de laquelle est parti le Canadien pour construire l’écurie Aston Martin qu’il a présentée mercredi, avec bien plus de fastes. Mais même si ce conflit occupe encore quelques avocats, on sait que le Russe a perdu la partie dans cette affaire d’enfants gâtés.