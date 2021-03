Bruxelles: des actions des chauffeurs de taxi et des chauffeurs d’Uber provoquent des embarras de circulation (vidéo)

D’importants embarras de circulation sont à déplorer à Bruxelles. En cause, deux actions distinctes des chauffeurs de taxi et des chauffeurs Uber.

La place Saint-Jean et la rue Dusquenoy sont fermées dans les deux sens de circulation, ainsi que le boulevard Pacheco. La zone de police PolBru conseille « d’éviter le secteur de la petite ceinture à partir du Boulevard du Jardin Botanique vers la rue Belliard ». Le tunnel Saint-Lazare est lui aussi fermé. « Les chauffeurs Uber comptent se rendre en direction du cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS) dès 10h15 », indique Ilse Van de Keere.

Les autorités bruxelloises avaient annoncé sévir dès lundi. « Nous ne visons pas spécifiquement Uber, mais nous faisons en sorte que l’ordonnance et les arrêtés sur les LVC (location de voitures avec chauffeur) soient respectés », explique le cabinet.

« Or celle-ci stipule que les contrats de réservation doivent être au moins de trois heures et que les commandes de courses via le système de géolocalisation d’un téléphone portable sont interdites. Les chauffeurs qui seront en infraction recevront un avertissement après le premier contrôle. Ils seront sanctionnés par la suite », détaille encore le cabinet.

En cas de non-respect de la réglementation, le contrevenant s’expose à la saisie du véhicule, à des poursuites pénales et à une sanction administrative de suspension temporaire, voire de retrait définitif de son autorisation d’exploiter un service de location de voitures avec chauffeur.