Les ventes du commerce de détail en baisse de 5,9% dans la zone euro

Le volume du commerce de détail avait pourtant augmenté de 1,8% en décembre dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. Sur un an, par rapport à janvier 2020, les ventes de détail ont reculé de 6,4% dans la zone euro et de 5,4% dans l'UE.

Les produits non alimentaires sont particulièrement touchés, avec une baisse de 12% dans la zone euro entre décembre et janvier, contre 1,1% pour les carburants.

La comparaison annuelle entre les mois de janvier 2020 et 2021 montre que les ventes du commerce de détail dans la zone euro ont diminué de 13,6% pour les produits non alimentaires et de 18,3% pour les carburants. Les ventes par correspondance et via Internet ont cependant augmenté de 39,1%.