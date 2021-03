Uber: Rudi Vervoort s’engage à avancer rapidement sur la réforme

Ce matin, le Ministre-Président Rudi Vervoort a évoqué le dossier Uber avec le gouvernement bruxellois. Il s’est engagé à l’issue des discussions sur la nécessité d’avancer rapidement sur la réforme du secteur taxis et LVC (« chauffeurs limousine »). L’objectif étant d’avoir un projet d’ordonnance avant l’été.

Le ministre-président bruxellois a assuré « que le premier but des contrôles est de rappeler les règles et non de mettre à genoux un secteur déjà fragilisé par un business modèle condamné par la Cour d’appel. »