Coronavirus - Des contrôles supplémentaires pour assurer la protection des aides-ménagères

"C'est important d'avoir cet échange pour raconter leur vécu, je pense que le ministre a été marqué par leur réalité", explique Sébastien Dupanloup, secrétaire fédéral de la FGTB. "Le gouvernement ne peut pas étiqueter les aides-ménagères comme essentielles pendant la crise et ne pas les payer ni les traiter en conséquence."

Les travailleuses réclament une amélioration des conditions de travail et davantage de contrôles. "De nombreux clients ne respectent pas les mesures sanitaires et certaines entreprises ne leur fournissent pas le matériel nécessaire", ajoute Sébastien Dupanloup.

A l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Economie et du Travail indique avoir "lu la détresse dans chaque témoignage" du "livre noir" qui lui a été remis. Il décrit des conditions salariales et de travail "difficiles", "rendues encore plus douloureuses" pendant la crise.