Comité de concertation: Alexander De Croo annonce un «plan plein air» pour les activités en extérieur

« Nous avons une double mission » lors du Comité de concertation, a indiqué jeudi Alexander De Croo, interrogé à la Chambre. « Donner des perspectives pour les semaines et les mois qui viennent, mais les donner dans le cadre d’une approche raisonnable et sûre. »

La semaine dernière, le Comité de concertation avait décidé de se donner une semaine supplémentaire avant de prendre de nouvelles décisions et d’opérer d’éventuels assouplissements des règles sanitaires. Une hausse du nombre d’hospitalisations dues au coronavirus était alors constatée.

« L’élément ‘extérieur’ jouera un rôle très très important », a détaillé le Premier ministre. « Un ‘Plan plein air’ pourra donner cette perspective, mais de manière sécurisée et responsable. Le timing est très important », a-t-il nuancé. « Si on le fait trop tôt, cela aboutira à une augmentation des hospitalisations en avril et mai. »