38 emplois menacés chez Pfizer à Zaventem

La CSC ne cache pas son incompréhension alors que le groupe engrange d’importants bénéfices et distribue de coquets dividendes à ses actionnaires. «Procéder à un licenciement dans le contexte sanitaire actuel est une gifle pour tous les employés de Pfizer qui participent au succès de l’entreprise et qui, entre autres, contribuent sans compter à la production de vaccins contre la Covid», réagit Michel Barbuto, permanent CNE, cité dans un communiqué.

Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé qu’il entendait procéder au licenciement de 38 personnes sur les 238 que compte la société à Zaventem, rapporte jeudi la CSC. Selon le syndicat chrétien, la direction veut fermer le service de planification de l’approvisionnement en Belgique et le déplacer à Bucarest, en Roumanie.

Pfizer compte 2.500 employés en Belgique et y dispose de quatre implantations: à Anderlecht (Centre de recherche clinique Pfizer), Ixelles (siège administratif et commercial), Puurs (site de production) et Zaventem (centre de distribution).