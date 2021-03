Vaccination: à Bruxelles, les premières invitations aux plus de 75 ans partent jeudi soir

« Dès la semaine prochaine, toute personne de plus 75 ans peut donc recevoir tous les vaccins disponibles. À l’exception de celles concernées par des cas de comorbidités plus sévères (dialyse, chimiothérapie) et régulièrement suivies à l’hôpital pour lesquelles, il sera demandé à l’hôpital de les vacciner. Les discussions en ce sens sont en cours avec le secteur. La vaccination des personnes plus âgées, la phase 1b de la stratégie interfédérale, peut donc commencer immédiatement », a précisé la Cocom, par voie de communiqué. Les invitations seront envoyées aux personnes les plus âgées par ordre décroissant.