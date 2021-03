Belges en Syrie: la Belgique se prononce pour le rapatriement des mères «au cas par cas»

C’est un tournant dans la politique belge concernant les familles de djihadistes en Syrie. Le gouvernement Vivaldi ouvre la porte à un rapatriement des mères – dans certains cas – et de leurs enfants de moins de 12 ans. Jusqu’alors, la Belgique ne rapatriait que les enfants de moins de 10 ans, ou des plus âgés au cas par cas, toutefois le retour des mères n’était jamais envisagé.

Le Premier ministre était interrogé par Koen Metsu (N-VA) et Georges Dallemagne (CDH) à ce sujet. Deux députés de l’opposition qui faisaient partie de la délégation belge, emmenée par l’association de victimes du terrorisme V-Europe, ayant visité les camps Al-Hol et Roj en décembre dernier . Le député humaniste a rappelé ce qu’il a pu constater sur place : « Le camp de Al-Hol est devenu la nouvelle capitale de l’Etat islamique. C’est un chaudron extrêmement dangereux, tant pour la population locale que pour notre propre sécurité. »

Les autorités kurdes qui gardent ce camp de 63.000 personnes en ont perdu le contrôle. Entre deux et six femmes belges et leurs enfants sont détenus là. Onze autres femmes et une vingtaine de mineurs belges sont situés dans le camp plus petit de Roj, près de la frontière irakienne.