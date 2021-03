Wout van Aert se sent prêt à lancer sa saison sur route et à défendre son titre aux Strade Bianche

Son équipe Jumbo-Visma a distribué un court fichier audio après la reconnaissance qui a concerné 100 km du parcours. « C’était agréable de rouler à nouveau ici, pendant une telle reconnaissance, on a le temps de regarder autour de soi et on remarque ensuite à quel point la région est belle. J’ai perdu mon cœur dans cette course et dans cette région. C’est un décor magnifique » a déclaré Wout van Aert.

Van Aert a remporté les Strade Bianche l’année dernière (devant Davide Formolo) et a déjà terminé deux fois à la troisième place (en 2018 derrière Tiesj Benoot et en 2019 derrière Julian Alaphilippe). En 2020, il faisait chaud le 1er août, samedi les coureurs auront des températures printanières agréables. La reconnaissance s’est encore déroulée sous le soleil, la pluie est prévue vendredi et samedi, mais de manière modérée.

« Cela dépendra un peu de la quantité de pluie, si la poussière aura disparu ou non », a-t-il dit. « À l’époque, c’était vraiment étouffant, ce sera plus agréable pour tout le monde. Les pistes sont un peu mieux que l’été dernier. À l’époque, il y avait beaucoup de nids-de-poule, maintenant il y en a un peu moins, mais il faut quand même faire attention. Si cela reste aussi sec, ce peut être traître ».

Van Aert revient de trois semaines de stage en altitude sur le Teide et ne participera qu’à sa première course samedi. « Je me suis senti bien, surtout la semaine dernière et je viens aux Strade avec une bonne sensation. Je pense que je suis prêt pour ça ».

Le triple vice-champion du monde (route, contre-la-montre, cyclocross) a peu suivi le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, mais il a retenu le plus important. « Je pense qu’Alaphilippe et Mathieu (van der Poel, NDLR) ont rendu la course difficile. Je pense que je devrai garder un œil sur eux, c’est certain, mais la participation est très forte ici. C’est l’une des plus fortes que nous verrons de toute l’année. Je pense qu’il est sage de garder un œil sur d’autres gars. Traditionnellement, beaucoup de grimpeurs y participent, comme Fuglsang, Pogacar et Bernal. J’aime beaucoup cela et cela montre l’importance que cette course a prise ».