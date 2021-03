Pro League: accord pour une diffusion internationale du foot belge via des plateformes de streaming

« La portée du football belge sur le territoire national n’a historiquement jamais été aussi grande depuis la collaboration avec Eleven Sports », dit Leander Monbaliu, Chief Business Officer à la Pro League. « En outre, des efforts importants sont réalisés pour créer des partenariats innovants comme les alertes goals KBC ou pour utiliser au mieux la technologie au service des fans, comme avec l’utilisation renforcée des datas. À l’international, nous suivons la même recette avec Eleven Sports et Mediapro grâce à des technologies et des plateformes qui permettront aux fans de personnaliser l’offre selon leurs préférences. Nous élargissons notre audience et nous donnons plus de visibilité à nos clubs à l’international »