Le parc de la Boverie fermé à 19 heures et l’accès limité en journée

Suite aux débordements constatés ces derniers jours dans le parc de la Boverie à Liège, les autorités ont décidé d’interdire l’accès au site dès 19h et de limiter la présence sur les lieux à 700 personnes, ont-elles indiqué ce jeudi 4 mars par communiqué de presse.

Si l’ambiance est bon enfant dans la journée, la police constate que le parc de la Boverie est devenu le lieu de rassemblement de jeunes qui, habituellement, fréquentaient le Carré. « L’endroit représente un danger avec la présence de part et d’autre de cours d’eau, d’un côté la Meuse et de l’autre la Dérivation. De plus, des bandes urbaines malveillantes se sont donné le mot pour y être présentes au coucher du soleil. Celles-ci proviennent de Liège, mais aussi de Bruxelles, Grâce-Hollogne, Verviers », notent les forces de l’ordre.

Ce mercredi, ils étaient encore nombreux à faire la fête dans le parc. Près d’un millier selon la police, entre 2.000 et 3.000 selon des sources sur place. Hier soir, des bagarres, des vols, des agressions, des cas de harcèlement et prise à partie avec les services de police ont ainsi été constatés. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs procédé à deux arrestations judiciaires pour vols à l’arrachée de gsm et quatre arrestations administratives pour trouble à l’ordre public. Des problèmes de sécurité qui en soirée sont difficiles à gérer, le parc étant plongé dans une trop grande obscurité et sans caméra de surveillance.