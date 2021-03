Journée internationale des droits des femmes - L'écart salarial entre les femmes et les hommes se réduit lentement

D'après l'institut, qui produit un rapport exhaustif sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes tous les quatre ans, la différence de salaire se réduit lentement. En 2017, une femme gagnait 9,4% de moins qu'un homme, et sans correction pour la durée du travail 23,4% de moins.

Le rapport met un autre élément en exergue: alors que l'écart salarial entre les hommes et les femmes diminue progressivement, il augmente entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel. "Cette tendance signifie que l'écart salarial de genre va jouer un rôle moins important au fil des années en Belgique, ce qui constitue une évolution positive", souligne l'institut. "Mais à cela s'oppose un écart croissant entre, d'un côté, un marché du travail confortable, avec ses salaires élevés et ses avantages, et, de l'autre côté, les emplois à temps partiel moins intéressants et qui offrent également peu de perspectives. Or, dans ce marché du travail à deux vitesses, les femmes sont fortement représentées dans la deuxième catégorie d'emplois."