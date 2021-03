Fermeture de centres commerciaux, vaccinations…: les nouvelles mesures en France

« D’ici l’été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans », a ajouté le chef du gouvernement, alors que 3,2 millions de personnes ont pour l’instant reçu une première injection, et plus de 1,7 million a été vacciné avec deux doses.

Jean Castex a également appelé « solennellement » les personnels des résidences pour personnes âgées à se faire vacciner « très rapidement » pour permettre le retour d’« une vie sociale apaisée » dans ces établissements.

A son côté, Olivier Véran a précisé qu’environ 40 % des personnels des Ehpad et 30 % des soignants, en ville et à l’hôpital, avaient été vaccinés.

« Clairement, ça ne suffit pas », a affirmé le ministre de la Santé, annonçant qu’il enverrait vendredi « une lettre à l’ensemble des soignants de notre pays, qu’ils soient en ville, à l’hôpital, en établissement médico-social, pour les inciter très fortement à se faire vacciner ».

Fermeture des centres commerciaux

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000 m2, et plus seulement ceux de plus de 20.000 m2 comme jusqu’à présent, seront fermés dans les « départements à risque » face à la progression du Covid-19, a annoncé le Premier ministre

« Les grands centres commerciaux ou grands surfaces commerciales de plus de 10.000 m2 seront fermés », à compter de vendredi soir, a-t-il précisé.

Trois nouveaux départements sous surveillance

Le gouvernement a placé trois nouveaux départements, les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube, sous surveillance renforcée en raison de la progression du Covid-19, qui porte à 23 le nombre de départements sous ce statut, a annoncé jeudi Jean Castex.

« Trois autres départements (les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube) ont connu une progression telle depuis une semaine qu’ils ont franchi le seuil de 250 (cas positifs) pour 100.000 (habitants) et s’ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée », a déclaré le Premier ministre.