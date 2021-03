VOO offre du sport en clair à ses abonnés

VOO l’a bien compris et, déjà en 2020, avait proposé gratuitement à ses abonnés du contenu habituellement payant. L’opérateur a décidé de remettre le couvert cette année avec son « Divertissez-VOO ». « Ce n’est qu’un petit avant-goût de tous les programmes et services que nous avons », sourit Christian Loiseau, le directeur d’antenne et des contenus de Be tv/VOO. « Mais au moins, c’est une façon de remercier nos abonnés, de les fidéliser. Le divertissement -secteur qui complète bien l’éducation- est essentiel dans notre société, tout le monde est demandeur. Donc, en ces temps compliqués, à nous d’en offrir », insiste Christian Loiseau.

En février, les matches de qualification des Lions et des Cats pour l’Euro de basket avaient été diffusés en clair. En mars, montée en puissance avec le derby de Manchester ce dimanche, les demi-finales et la finale du tournoi de tennis de Marseille (13-14), la 31e journée de Jupiler Pro League (19 au 21) et toujours les playoffs de l’EuroMillions Volley League. « Nous tenons à un ancrage belge, nous voulons soutenir nos athlètes, que ce soient via nos équipes nationales dont nos basketteurs et hockeyeurs, les clubs comme Kevin De Bruyne à City ou en individuel comme David Goffin, qui devrait être au tournoi de Monte-Carlo que nous diffuserons aussi en avril. »

Et comme il n’y a pas que le sport dans la vie, VOO offre cinq films en VOD – « des comédies, car nous voulons rendre le sourire à nos abonnés », explique Christian Loiseau- et diffusera la cérémonie des César (12 mars) en clair, avant de proposer dans les prochains mois des bouquets thématiques gratuitement.