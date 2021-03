Genk s’impose facilement contre Malines et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Belgique

Le Racing Genk a disposé de Malines ce jeudi soir, en quart de finale de la Coupe de Belgique (4-1). Très rapidement aux commandes de la rencontre après des buts de Thorsvtvedt et de Munoz, les Limbourgeois menaient 2-0 après dix minutes de jeu, et ont ensuite contrôlé la rencontre pour s’imposer 4-1 après un doublé du Norvégien, et des buts de Mrabti et Bongonda.

Genk rejoint donc Anderlecht et Eupen dans le dernier carré de la compétition, en attendant le vainqueur du dernier quart entre le Standard et le Club de Bruges ce jeudi soir.