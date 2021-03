Tottenham confirme son retour en forme à Fulham, Everton s’impose à West Bromwich (vidéos)

Everton et Tottenham ont fait une bonne opération dans la course à la Ligue des Champions en allant l’emporter (1-0) chez les relégables West Bromwich Albion et Fulham, jeudi, en matches avancés de la 29e et de la 33e journée.

Tottenham engrange

Les Spurs ont enchaîné un troisième succès de suite, toutes compétitions confondues, dans ce derby de Londres, qui leur permet de s’accrocher au bon wagon.