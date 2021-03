Bruno Génésio devient le nouvel entraîneur de Jérémy Doku à Rennes

Lors de la publication du calendrier, Schalke 04-Mayence avait tout pour être une affiche anonyme de la 24e journée de Bundesliga. Ce vendredi, il s’agira du « choc » du bas de classement entre le 18e et le 17e qui ont consommé, à eux deux, pas moins de… 9 entraîneurs cette saison ! Encore vice-champion en 2018, Schalke n’est plus au bord du gouffre, il a carrément sauté dedans et a besoin d’un miracle pour ouvrir in extremis le parachute.