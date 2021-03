Bolsonaro continue à minimiser la crise du coronavirus et s’adresse aux Brésiliens: «Arrêtez de geindre!»

Le président Jair Bolsonaro, qui minimise la crise du coronavirus et s’oppose au confinement, a appelé jeudi les Brésiliens à « arrêter de geindre » et a fustigé les mesures prises par de nombreuses villes pour faire face à la flambée de l’épidémie.

« Arrêtez de geindre ! », a lancé, sur le ton provocateur dont il est coutumier, le chef d’Etat d’extrême droite alors que le Brésil déplore près de 260.000 morts et traverse sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie, il y a un an.