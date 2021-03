Thomas Carmoy a atteint son objectif à l’Euro d’athlétisme en salle: «Et maintenant faire encore mieux en finale» (vidéo)

« C’est super. Mon objectif était d’être dans le top 8 et je l’ai atteint ici immédiatement. Maintenant, en finale, nous allons essayer de faire encore mieux, parce que bien sûr, nous en voulons toujours plus », a déclaré Thomas Carmoy dans la « mixed zone » après sa compétition. « Je sais que j’ai effrayé tout le monde, moi y compris, avec ces deux ratés à 2m21. Normalement, cette hauteur ne pose pas trop de problèmes, mais ici vous avez pu voir que pas mal de sauteurs en hauteur étaient en difficulté. J’ai fait la différence avec mon dernier saut et cela me permet d'obtenir la qualification ici. C’est nouveau pour tout le monde et cela donne un peu de stress. Chacun réagit différemment à cela. Certains obtiennent de meilleurs résultats, d’autres échouent. J’ai eu un peu de chance, je l’admets, mais j’ai réalisé ici un très beau troisième saut. Le travail est fait et je peux maintenant me concentrer sur la finale ».

Le champion d’Europe juniors (U20) de 2019 a amélioré son record personnel à 2m28 le 13 février à Luxembourg et espère franchir 2m30 à Torun. « Je garde encore ça pour la finale. Mais si je fais cette barre, je ne sais pas à quelle place je vais me retrouver. C’est vraiment impossible à prévoir. Il y a beaucoup de sauteurs en hauteur en forme, vous pouvez le voir. Chaque compétition est différente et, lors des finales, beaucoup de choses peuvent changer. Les finales sont une source de stress supplémentaire, mais pas trop car je n’ai rien à perdre. En plus, on saute le matin et je préfère ça, même si je dois me lever un peu plus tôt ».