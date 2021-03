Décisif, Romelu Lukaku délivre deux assists avec l’Inter (vidéo)

Sur sa deuxième passe décisive de la soirée, le Belge a effectué une longue course en solitaire, en s’appuyant sur sa vitesse pour mettre plusieurs défenseurs dans le vent, avant de parfaitement servir Sanchez, qui n’avait plus qu’à terminer l’action.

Maxime Busi est entré au jeu à la 66e minute et Daan Dierckx n’était, lui, pas dans le groupe. Grâce à ces trois points précieux, l’Inter compte désormais 59 points et trône en tête de la Serie A avec 6 points d’avance sur son grand rival, l’AC Milan. Parme compte toujours 15 points et est toujours 19e et donc relégable. Les Parmesans ont 6 points de moins que le premier non-relégable, le club de Cagliari de Radja Nainggolan.